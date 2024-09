L'esercito ucraino aveva lanciato la sua controffensiva nella regione alcune settimane fa

“La nostra situazione è buona. Le nostre unità sono andate all’offensiva. Ieri e oggi, un totale di circa 10 insediamenti nella regione di Kursk sono stati liberati“. Lo ha detto all’agenzia russa Tass il vice capo della direzione politico-militare principale delle forze armate russe e comandante delle forze speciali Akhmat, il maggiore generale Apty Alaudinov. Nella regione russa di Kursk l’esercito ucraino aveva lanciato settimane fa la sua controffensiva, occupando parte del territorio russo. IN AGGIORNAMENTO

11.55 Cremlino: “Probabile già ok Occidente a Kiev su lancio missili in Russia”

“Molto probabilmente l’Occidente ha già deciso di permettere a Kiev di colpire il territorio russo con missili a lungo raggio“. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo a una domanda dell’agenzia Tass in conferenza stampa. “Al momento, i media stanno semplicemente conducendo una campagna di informazione per formalizzare una decisione che è già stata presa”, ha aggiunto Peskov.

11.00 Blinken e Lammy arrivati a Kiev

Il segretario di stato americano, Antony Blinken, e il ministro britannico degli Esteri, David Lammy sono arrivati a Kiev mentre l’Ucraina continua a chiedere ai partner occidentali di dare il via liber all’uso di missili a lungo raggio contro la Russia. Blinken è partito da Londra, dove ha accusato l’Iran di aver fornito alla Russia missili balistici a corto raggio Fath-360, definendo la mossa una “drammatica escalation” della guerra. Questa, presunta, fornitura ha spinto Kiev ad aumentare le pressioni sugli alleati. “Se ci fosse consentito distruggere obiettivi militari o armi preparate dal nemico per attacchi all’Ucraina, ciò porterebbe sicuramente più sicurezza ai nostri civili, alla nostra gente e ai nostri bambini”, ha affermato ieri il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. “Stiamo lavorando per questo e continueremo a spingere per questo ogni giorno”, ha aggiunto.

