Per l'Idf è un attentato: la vittima aveva 24 anni

Un soldato israeliano è morto in un attacco nei pressi di Givat Asaf in Cisgiordania. Per l’esercito israeliano l’attentato è stato effettuato con un camion che avrebbe colpito un gabbiotto di guardia vicino a una fermata dell’autobus. L’aggressore, ha fatto sapere l’Idf, sarebbe stato “neutralizzato”. La vittima, intorno ai 20 anni, è in gravi condizioni.

