"Le ricchezze ambientali e culturali rappresentano allo stesso tempo una grande responsabilità", ha sottolineato Bergoglio

“Le ricchezze ambientali e culturali rappresentano allo stesso tempo una grande responsabilità, perché richiedono a tutti, autorità civili e cittadini, di promuovere iniziative che sviluppino le risorse naturali e umane in modo sostenibile ed equo. Un modo che migliori il benessere di tutti, nessuno escluso, attraverso programmi concreti, cooperazione internazionale, rispetto reciproco e accordi vantaggiosi per tutte le parti”. Così Papa Francesco in un intervento all’APEC House di Port Moresby, in Papua Nuova Guinea, dove si trova in visita. “Questi beni sono destinati da Dio all’intera collettività. Anche se per il loro sfruttamento serve coinvolgere più vaste competenze e grandi aziende internazionali, è giusto che le esigenze delle popolazioni locali siano tenute in debita considerazione nella distribuzione dei proventi e nell’impiego dei lavoratori, al fine di migliorare le loro condizioni di vita”, ha aggiunto il Pontefice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata