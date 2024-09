Il presidente contro la politica degli alleati occidentali

La politica degli alleati occidentali dell’Ucraina di negare a Kiev la capacità di colpire a lungo raggio obiettivi in Russia è “sbagliata”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina nella base militare statunitense di Ramstein, in Germania. “Abbiamo bisogno di questa capacità a lungo raggio non solo sul territorio occupato dell’Ucraina, ma anche su quello della Russia, in modo che quest’ultima sia incentivata a impegnarsi per la pace”, ha detto, come riporta lo stesso Zelensky sui propri profili social.

