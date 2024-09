Lo ha riferito il segretario alla Difesa americana Austin, presente alla base area di Ramstein, in Germania. In arrivo anche un pacchetto dall'Ue

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina da 250 milioni di dollari. Lo ha riferito il segretario alla Difesa americana Lloyd Austin, presente oggi alla base area di Ramstein, in Germania, per la riunione del gruppo di supporto a Kiev.

Il funzionario Usa ha affermato che l’incontro dei leader si sta svolgendo durante un momento dinamico nella lotta dell’Ucraina contro la Russia. Le forze di Volodymyr Zelensky stanno conducendo le loro prime operazioni offensive mentre affrontano una minaccia significativa da parte delle forze russe vicino a un hub chiave nel Donbass. Mentre Kursk ha messo Mosca sulla difensiva, “sappiamo che la malizia di Putin è profonda”, ha avvertito Austin, aggiungendo che i suoi militari stanno premendo, soprattutto intorno a Pokrovsk. La situazione è in evoluzione anche nei palazzi di potere con il premier ucraino che ha fatto un rimpasto di governo e ha approvato la nomina di Andriy Sybiha come ministro degli Esteri al posto di Dmytro Kuleba.

Le nazioni partner occidentali stavano lavorando con l’Ucraina per procurarsi un missile sostitutivo per i suoi sistemi di difesa aerea S-300 dell’era sovietica, ha detto ancora il segretario alla Difesa. Gli Stati Uniti sono anche concentrati sulla fornitura di risorse per una varietà di missili aria-terra che i nuovi caccia F-16 possono trasportare, tra cui il Joint Air-to-Surface Standoff Missile, che potrebbe dare a Kiev un’opzione di missile da crociera a lungo raggio, ha affermato Bill LaPlante, il principale acquirente di armi del Pentagono. Non sono state prese decisioni sulle munizioni, ha fatto sapere, osservando che i decisori politici dovranno ancora decidere se dare all’Ucraina la capacità a lungo raggio. “Qualsiasi arma aria-terra viene sempre presa in considerazione”, ha aggiunto LaPlante.

Zelensky, anche lui presente al vertice di Ramstein, ha offerto un quadro di cosa sta accadendo al fronte. “Abbiamo ribaltato la situazione e con la nostra controffensiva stiamo forzando la guerra nel territorio della Federazione Russa”, ha detto, “oggi controlliamo un’area di oltre 1.300 chilometri quadrati nella regione di Kursk. Ciò comprende più di un centinaio di insediamenti”. “A oggi le truppe russe hanno perso circa 6mila soldati uccisi e feriti nella sola regione di Kursk” “così come decine di migliaia di soldati russi in altre zone di combattimento”.

Dopo Washington, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l’invio di nuovi aiuti. “La Russia sta prendendo di mira senza sosta le infrastrutture energetiche dell’Ucraina. Le temperature scenderanno presto e per questo intensificheremo i nostri aiuti umanitari agli ucraini in difficoltà. Con un nuovo pacchetto da 40 milioni di euro per lavori di riparazione, elettricità, riscaldamento e alloggi“, ha detto von der Leyen su X.

Russia is relentlessly targeting Ukraine’s energy infrastructure.

Temperatures will soon go down, so we are stepping up our humanitarian aid to Ukrainians in need.

With a new €40 million package for repair works, electricity, heating and shelter. pic.twitter.com/X12suwGmZU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 6, 2024