(LaPresse) – Manifestazione ieri sera a Tel Aviv per chiedere un accordo per il rilascio degli ostaggi ancora detenuti Gaza: i partecipanti hanno trasportato finte bare con le bandiere israeliane chiedendo di spingere per un’intesa. Le bare rappresentano gli ostaggi catturati vivi il 7 ottobre e i cui corpi sono stati recuperati dall’esercito israeliano nel corso di quasi 11 mesi di combattimenti a Gaza. I manifestanti hanno anche acceso un falò durante la protesta, con la polizia che è arrivata rapidamente sul luogo per spegnere le fiamme.

