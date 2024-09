L'incendio ieri sera alla Hillside Endarasha Primary

Un incendio in un dormitorio scolastico in Kenya ha ucciso 17 bambini mentre altri 13 sono rimasti gravemente ustionati. La polizia afferma che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Sono in corso le indagini per accertare la causa dell’incendio, che è divampato ieri sera alla Hillside Endarasha Primary, nella contea di Nyeri, nel centro del Paese.

