Centinaia di persone sono scese in strada per chiedere all'esecutivo di raggiungere un accordo di cessate il fuoco

Nuova grande protesta a Tel Aviv, in Israele, per la quarta sera consecutiva. Centinaia di persone sono scese in strada per chiedere al governo di raggiungere un accordo di cessate il fuoco che riporti a casa gli ostaggi ancora detenuti a Gaza.

