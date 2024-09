Il Pontefice nel palazzo presidenziale di Giacarta: "Indispensabile per affrontare sfide comuni"

“Per favorire una pacifica e costruttiva armonia, che assicuri la pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria, che ancora persistono in alcune zone, la Chiesa Cattolica desidera incrementare il dialogo interreligioso“. Così il Papa parlando alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico dell’Indonesia al palazzo presidenziale di Giacarta. “Si potranno eliminare in questo modo i pregiudizi e far crescere un clima di rispetto e di fiducia reciproca”, ha aggiunto, “indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra cui quella di contrastare l’estremismo e l’intolleranza, i quali distorcendo la religione tentano di imporsi servendosi dell’inganno e della violenza”.

