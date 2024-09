Oltre 25 mila roghi registrati da gennaio a luglio

San Paolo è avvolta da una coltre di fumo proveniente dagli incendi nella foresta amazzonica. La regione ha registrato il numero maggiore di roghi incendi degli ultimi due decenni, circa 25 mila nel periodo tra gennaio e luglio. Secondo l’Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale il fumo è arrivato a San Paolo dopo aver attraversato le pendici delle Ande ed è ritornato in Brasile passando per il Paraguay.

