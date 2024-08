Nell'Amazzonia i roghi sono per lo più provocati volontariamente e vengono utilizzati per gestire i pascoli e liberare aree disboscate

Il fumo degli incendi avvolge la città amazzonica di Manaus, aggravando ulteriormente una situazione ambientale già critica nella regione brasiliana, in sofferenza anche per i fiumi in secca. La qualità dell’aria è stata classificata come molto scarsa dal Sistema Elettronico di Sorveglianza Ambientale. La regione ha registrato il numero più alto di incendi degli ultimi due decenni, circa 25.000 da gennaio a luglio. Nell’Amazzonia gli incendi sono per lo più provocati volontariamente e vengono utilizzati per gestire i pascoli e liberare aree disboscate.

