Il leader del Cremlino e il presidente del paese asiatico hanno anche visitato una scuola curata da un'università russa

Grande cerimonia di benvenuto per il presidente russo Vladimir Putin nella capitale della Mongolia Ulan Bator. Accompagnato dal leader mongolo Ukhnaagiin Khürelsükh, i due hanno deposto una corona di fiori presso il monumento al maresciallo sovietico Georgy Zhukov e hanno visitato una scuola curata da un’università russa. È il primo viaggio di Putin in un Paese membro della Corte penale internazionale da quando, 18 mesi fa, quest’ultima ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti con l’accusa di crimini di guerra in Ucraina.

