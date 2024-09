La gente si è fatta strada con forza nei negozi rubando la merce dagli scaffali

L’apertura di un nuovo centro commerciale a Karachi, in Pakistan, è degenerata in una maxi-rissa quando un gruppo di persone ha cercato di fare irruzione nella struttura commettendo atti di vandalismo e scappando dai negozi con la merce. I proprietari del nuovo centro commerciale Dream Bazaar avevano annunciato per l’inaugurazione uno sconto speciale del 50% sui capi di abbigliamento, allo scopo di combattere l’inflazione nel Paese. Si sono presentati in migliaia e, poco dopo l’apertura delle porte alle 15, è scoppiata la ressa di persone impazienti di entrare nei negozi. Nonostante i disperati tentativi del personale di gestire la folla e mantenere l’ordine, la gente si è fatta strada con la forza nei negozi, danneggiando le attività e rubando merce. Secondo quanto riportano i media locali i testimoni hanno riferito che, nonostante la confusione, la polizia era sorprendentemente assente dalla scena.

