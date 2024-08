Tra le vittime anche due donne e un bambino

Almeno 23 persone sono morte dopo che un autobus è caduto in un burrone nel distretto di Kahuta, nella provincia orientale del Punjab, in Pakistan. Tra le vittime ci sono due donne e un bambino, mentre almeno altre sette persone sono rimaste ferite. L’autobus si stava dirigendo verso la regione himalayana del Kashmir e trasportava pellegrini musulmani sciiti di ritorno dall’Iraq. Gli incidenti di autobus sono frequenti in Pakistan, soprattutto a causa della negligenza degli autisti che spesso violano le leggi stradali.

