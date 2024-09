Il presidente americano aumenta la pressione sul primo ministro israeliano

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha aumentato la pressione sul Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, affermando che non sta facendo abbastanza per raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Biden ha parlato con i giornalisti due giorni dopo che sei ostaggi, tra cui un israelo-americano, sono stati trovati morti a Gaza dopo essere stati uccisi da Hamas. Domenica, proteste hanno scosso Israele. Alla domanda se Netanyahu stesse facendo abbastanza, Biden ha risposto: “No.” Biden stava arrivando alla Casa Bianca per una riunione nella Situation Room con i consiglieri coinvolti nelle trattative per un accordo sugli ostaggi e un cessate il fuoco. Il presidente ha insistito che i negoziatori sono “molto vicini” a un accordo, aggiungendo che “la speranza è l’ultima a morire.”

