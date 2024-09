Il presidente americano ancora critico nei confronti del premier israeliano

Joe Biden ancora critico nei confronti di Benjamin Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che lo Stato ebraico e Hamas sono “vicini a un accordo finale sugli ostaggi” e al tempo stesso ha attaccato il premier israeliano per “non fare abbastanza”. Lunedì il sindacato Histadrut ha indetto uno sciopero generale nel Paese per protestare contro la morte delle sei persone tenute in ostaggio dall’organizzazione palestinese e per fare pressione sul governo di Tel Aviv affinché si arrivi a un’intesa.

