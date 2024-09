Manifestazioni In Israele, 35 arresti e decine di feriti

Resta alta la tensione tra Israele e Hamas dopo l’uccisione di sei ostaggi israeliani da parte dell’organizzazione palestinese. Secondo Khalil al-Hayya, alto funzionario di Hamas, le dure richieste del primo ministro Benjamin Netanyahu per un cessate il fuoco e un accordo sulla presa degli ostaggi sono la causa della morte degli ostaggi tenuti prigionieri dal gruppo terroristico a Gaza. “La risposta di Netanyahu alla nostra accettazione del documento presentato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stata evasiva, seguita dall’imposizione di diverse nuove condizioni. Netanyahu ha insistito per rimanere a Philadelphia e Netzarim e si è rifiutato di rilasciare i nostri prigionieri anziani che scontano l’ergastolo”, racconta al-Hayya ad Al Jazeera. “Non siamo interessati a negoziare le nuove condizioni di Netanyahu. Il movimento decide di non scendere a compromessi sulla proposta del 2 luglio”, aggiunge. IN AGGIORNAMENTO

08:55 Media, 11 morti in raid Israele su scuola Gaza City

Sarebbe di almeno 11 morti il bilancio di un raid israeliano nel quale sarebbe stata colpita una scuola che ospitava sfollati a Gaza City. Lo riportano i media internazionali, citando fonti mediche locali. L’attacco, nel quale sarebbero rimaste ferite diverse persone, avrebbe preso di mira la scuola Safad del quartiere di Zeitoun. Testimoni hanno riferito all’agenzia turca Anadolu che i corpi delle persone uccise “sono stati fatti a pezzi e sparsi a causa dell’intensità dei bombardamenti israeliani”. In una nota ripresa dal Guardian, l’esercito israeliano afferma che l’aviazione “ha colpito i terroristi di Hamas che operavano all’interno di un centro di comando e controllo incorporato nell’area che in precedenza ospitava la scuola Safad a Gaza City”

08:45 Trump: “Ostaggi uccisi per colpa di Biden ed Harris”

“Ci addoloriamo per la morte insensata degli ostaggi israeliani, tra cui un meraviglioso cittadino americano, Hersh Goldberg-Polin, assassinato da Hamas a causa di una totale mancanza di forza e leadership americana. Non fraintendete: questo è accaduto perché la compagna Kamala Harris e il corrotto Joe Biden sono dei pessimi leader“. Lo ha scritto su Truth l’ex presidente americano e candidato repubblicano Donald Trump. “Gli americani vengono massacrati all’estero, mentre Kamala denigra e inventa bugie sulle famiglie Gold Star e Biden dorme sulla spiaggia in questo 16esimo giorno consecutivo di vacanza – prosegue Trump – Hanno le mani sporche di sangue! Purtroppo, questa è la totale mancanza di ‘leadership’ che Kamala e Biden rappresentano, una mancanza che consente ai terroristi di togliere vite americane, perché a loro interessa solo usare il dipartimento di Giustizia come arma contro il loro avversario politico. Proprio come il fiasco del ritiro dall’Afghanistan che ha causato la morte di 13 americani, il giudizio di Kamala e Biden non solo ha messo a rischio delle vite, ma è direttamente responsabile di morti inutili che non sarebbero mai dovute accadere…”

08:15 Wp, Usa con Qatar-Egitto per proposta ‘prendere o lasciare’

Gli Stati Uniti starebbero collaborando con l’Egitto e il Qatar per elaborare una proposta di accordo definitiva tra Israele e Hamas. Lo riporta il Washington post citando un alto funzionario dell’amministrazione Biden. La proposta sarebbe da ‘prendere o lasciare‘ e sarebbe in lavorazione da prima che Israele scoprisse i corpi di sei giovani ostaggi. Se rifiutata potrebbe sancire la fine degli sforzi di mediazione americani. Secondo il funzionario la scoperta dei corpi degli ostaggi non dovrebbe far deragliare le trattative ma “dovrebbe aggiungere ulteriore urgenza in questa fase conclusiva, in cui eravamo già”. Il funzionario ha tuttavia ammesso che sia la lista degli ostaggi da liberare che quella dei prigionieri palestinesi da rilasciare dovranno ora essere rinegoziati con attenzione. Gli Stati Uniti, ha spiegato il funzionario, concorderebbero con le conclusioni di Israele secondo cui i sei ostaggi trovati morti sarebbero stati uccisi poco prima della scoperta dei corpi. E questo, ha aggiunto, “mette in discussione” la serietà di Hamas nella conduzione dei negoziati.

08:00 In Israele scatta sciopero generale contro Netanyahu, strade bloccate

Il giorno dopo la grande manifestazione di protesta in Israele contro il premier Netanyahu sulla liberazione degli ostaggi tenuti da Hamas nella Striscia di Gaza, decine di manifestanti hanno iniziato a bloccare la via Ibn Gvirol a Tel Aviv, chiedendo al governo di raggiungere un accordo sul rilascio dei prigionieri. I manifestanti si sono radunati anche allo svincolo di Shilat, vicino a Modi’in, e hanno bloccato una strada nella città settentrionale di Rosh Pina. Le manifestazioni danno il via allo sciopero generale di oggi, annunciato ieri dalla Federazione del lavoro dell’Histadrut, per fare pressione sul governo affinché faccia di più per raggiungere un accordo dopo il recupero dei corpi di sei ostaggi assassinati in un tunnel a Rafah.

07:00 Inviato israeliano Onu chiede convocazione Consiglio sicurezza su ostaggi

Dopo che i corpi di sei ostaggi assassinati sono stati recuperati dall’IDF, l’ambasciatore delle Nazioni Unite Danny Danon chiede al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di convocare una riunione urgente per condannare Hamas e “per affrontare la terribile situazione dei 101 ostaggi ancora tenuti prigionieri a Gaza”. Lo riporta ‘Times of Israel’. In una lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e al diplomatico sloveno Samuel Zgobar, attuale presidente del Consiglio di sicurezza, Danon lamenta il fatto che “il Consiglio non ha ancora condannato Hamas né agito in modo deciso per gli ostaggi”. Danon sottolinea che Israele ha accettato le proposte per un accordo di rilascio degli ostaggi, mentre Hamas continua a rifiutare le formule sostenute dagli Stati Uniti.

06:30 Vertice Biden, Harris e negoziatori su accordo per ostaggi Hamas

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris terranno oggi, lunedì 2 settembre, un incontro nella Situation Room con i principali negoziatori dell’amministrazione per discutere e arrivare ad un accordo che garantisca il rilascio degli ostaggi, alla luce dell’omicidio da parte di Hamas dell’ostaggio americano-israeliano Hersh Goldberg-Polin, il cui corpo è stato recuperato dalle IDF nel fine settimana, insieme a quello di altri cinque prigionieri. I partecipanti alla riunione della Situation Room “discuteranno gli sforzi per raggiungere un accordo che garantisca il rilascio degli ostaggi rimasti”, afferma la Casa Bianca

06:15 Media Israele, Netanyahu chiede risposta pesante contro Hamas

Durante la riunione del gabinetto di sicurezza di ieri, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe dichiarato che il governo dovrebbe preparare entro 24-48 ore una forte reazione all’esecuzione da parte di Hamas di sei ostaggi, i cui corpi sono stati ritrovati giorni dopo a Gaza. “Dobbiamo dire chiaramente che risponderemo a questo con immenso potenza”, ha detto il premier ai ministri, secondo il quotidiano Israel Hayom. “La prima cosa che bisogna fare è portare, entro 24-48 ore, delle raccomandazioni per esigere da Hamas un prezzo pesante, netto e molto rapido. Se non lo facciamo, assisteremo ad altri omicidi di questo tipo”, afferma.

06:00 Biden “affranto e indignato” per morte ostaggio Usa a Gaza

Il presidente Biden ha dichiarato di essere “affranto e indignato” per la morte di Hersh Goldberg-Polin, un israeliano americano tenuto in ostaggio dal gruppo militante Hamas.”Sono devastato e indignato. Hersh era tra gli innocenti brutalmente aggrediti mentre partecipava a un festival musicale per la pace in Israele il 7 ottobre. Ha perso il braccio aiutando amici e sconosciuti durante il massacro selvaggio di Hamas. Aveva appena compiuto 23 anni. Aveva pianificato di viaggiare per il mondo”, ha detto Biden in una dichiarazione di sabato. Hersh Goldberg-Polin era uno dei sei ostaggi i cui corpi sono stati recuperati dall’esercito israeliano nel fine settimana. La loro morte è avvenuta mentre gli Stati Uniti e i suoi partner spingono per un accordo di cessate il fuoco per liberare gli ostaggi senza alcun accordo concreto.

05:30 35 arresti e diversi feriti nelle manifestazioni in Israele

Sono 35 gli arresti avvenuti a Tel Aviv, cinque a Gerusalemme e in altre parti del Paese, per la grande manifestazione che si è scvolta ieri in Israele indetta dalle famiglie delle persone rapite da Hamas. La polizia si è scontrata con alcune delle migliaia di dimostranti sulla Ayalon Highway di Tel Aviv mentre cercavano di liberare la strada, anche usando idranti. Almeno quattro granate stordenti sono state lanciate dai poliziotti, ferendo leggermente diverse persone, tra cui la parlamentare laburista Naama Lazimi e il suo consigliere, e buttandole a terra sulla strada.”C’è stata poi un’altra esplosione che ci ha quasi colpiti direttamente”, ha raccontato più tardi Lazimi su X, aggiungendo che un agente di polizia aveva poi notato cosa stava succedendo e li aveva allontanati, e che “miracolosamente, non è successo niente a parte qualche livido superficiale”. Ha sostenuto che non c’era stata alcuna frizione quando le granate sono state lanciate “completamente di sorpresa e senza alcun preavviso”.

