Almeno due morti per il maltempo nella provincia di Rizal

Nel nord delle Filippine almeno due persone sono morte a causa di una tempesta che ha inondato strade ed edifici, spingendo le autorità a chiudere le scuole, sospendere le attività governative e a preparare alle evacuazioni migliaia di residenti anche nella capitale Manila. A Cainta, nella Provincia di Rizal, dove i venti soffiavano a 115 chilometri orari, l’ufficio meteorologico ha messo in guardia da possibili alluvioni improvvise e dalle frane nelle zone montuose. Situazione critica in un’ampia fascia di Luzon e lungo le rive affollate del fiume Marikina, nella periferia orientale della capitale dove una sirena ha avvertito migliaia di persone di prepararsi all’evacuazione nel caso in cui le acque del fiume straripassero a causa delle forti piogge. I voli e viaggi via mare sono stati sospesi, bloccando oltre 2.200 passeggeri.

