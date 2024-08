Il candidato repubblicano attacca il pensiero transgender

Il candidato repubblicano alla presidenza Usa, Donald Trump, ha lamentato la crescente accettazione degli americani transgender nel corso di un intervento all’incontro annuale a Washington di Moms for Liberty, un’organizzazione nazionale senza scopo di lucro che ha guidato gli sforzi per eliminare i riferimenti all’identità Lgbtq+ e al razzismo strutturale dalle aule. Trump ha affermato che alle donne transgender non dovrebbe essere consentito di giocare negli sport femminili e che l’accesso all’assistenza sanitaria che afferma il genere dovrebbe essere limitato. “Mi piace dire che siamo il partito del buon senso. Voglio dire, siamo conservatori e tutto il resto, ma i muri sono buon senso, giusto? Tutte le cose di cui parliamo: niente uomini negli sport femminili, niente operazioni di cambiamento di genere”, le parole dell’ex presidente intervistato dalla co-fondatrice dell’organizzazione, Tiffany Justice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata