Secondo il ministro degli Esteri russo la posizione di Mosca sulla questione è estremamente chiara

“I promotori dell’adesione alla Nato per i territori dell’Ucraina attualmente controllati da Kiev sono sognatori e provocatori“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un’intervista per il docufilm “Ponti verso l’Est” sul canale televisivo Russia Today. Secondo Lavrov, la posizione russa sulla questione ucraina è estremamente chiara e “non si può parlare di adesione dell’Ucraina alla Nato. È impossibile”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata