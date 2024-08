L'Ungheria spara a zero sull'Alto rappresentante europeo Borrell. L'Italia resta ferma sulla sua posizione

Da una parte Kiev e Bruxelles chiedono più sostegno immediato alla causa Ucraina, dall’altra gli Stati membri vanno in ordine sparso e l’Ungheria spara a zero sull’Ue. Le divisioni sono emerse nella prima riunione, informale, dei ministri degli Esteri tenutasi a Bruxelles e non a Budapest come inizialmente previsto. L’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell guida il fronte dei falchi. Accoglie il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, e ne rilancia l’appello ai 27 a togliere le restrizioni sull’uso delle armi inviate a Kiev in territorio russo, come previsto dal diritto internazionale.

Se la gran parte dei paesi Ue ha accolto l’appello di Borrell, l’Italia resta ferma sulla sua posizione. Per il ministro degli Esteri, Antonio Tajani è stato un errore aver tolto l’organizzazione del Consiglio Esteri informale all’Ungheria per punire i viaggi a Mosca e Pechino, non concordati, del premier Viktor Orban. Le parole di Tajani hanno suscitato più di una critica tra l’opposizione italiana. In ogni caso, Budapest non deve aver preso bene la mossa dell’Alto rappresentante.

Borrell: “Ridicolo dire che colpire in Russia è guerra a Mosca”

“Ieri abbiamo discusso di come eliminare le restrizioni all’uso delle armi contro obiettivi militari russi. Ho la mia opinione personale in merito. Di certo devo avere opinioni personali se voglio spingere il consenso tra gli Stati membri. Ma è chiaro che questa è una cosa che appartiene a ciascuno di loro. Non è una politica dell’Unione Europea, quei paesi che inviano missili a lungo raggio o altre armi all’Ucraina decideranno ognuno per la propria parte come possono essere utilizzate. Ma penso che sia ridicolo dire che consentire di colpire all’interno del territorio russo significhi essere in guerra contro Mosca“. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio informale Difesa a Bruxelles.

“Non siamo in guerra contro Mosca. Penso che sia ridicolo dire ciò. Noi stiamo supportando l’Ucraina. E l’Ucraina è attaccata dal territorio russo e secondo il diritto internazionale può reagire attaccando i luoghi da cui viene attaccata. Quindi non c’è niente di strano in questo. Puoi essere d’accordo o meno, ma non è essere in guerra contro Mosca. Lo faranno alcuni Stati membri”, ha rimarcato.

