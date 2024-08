Il governatore Gladkov: "Utilizzate bombe a grappolo"

Cinque persone sono morte a causa di un bombardamento effettuato dalle forze armate ucraine sulla regione russa di Belgorod. L’attacco – ha dichiarato il governatore Gladkov – sarebbe stato effettuato con bombe a grappolo. Alcune case a schiera nel villaggio di Dubovoe avrebbero preso fuoco. Si presume che siano stati danneggiati diversi condomini, attività commerciali, automobili e istituzioni sociali non meglio specificate. In precedenza il governatore aveva riferito che il sistema di difesa aerea era in funzione sulla regione di Belgorod e che diversi obiettivi aerei erano stati abbattuti durante l’avvicinamento alla città.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata