Non ci sono prove che si tratti di un attacco terroristico. La 32enne, forse affetta da disturbi mentali, è stata arrestata

A Siegen nel Nord Reno-Vestfalia una donna ha aggredito i passeggeri di un autobus con un coltello. Come riferito dalla polizia, cinque persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave. Secondo la polizia di Dortmund non ci sono prove di un attacco terroristico e la donna è stata arrestata e ora è in custodia.

Secondo le informazioni di Der Spiegel, si tratta di una cittadina tedesca di 32 anni nota alla polizia per reati legati alla droga. Si sospetta che sia anche affetta da disturbi mentali. Secondo la Siegener Zeitung la donna appariva estremamente confusa, forse ubriaca o sotto l’effetto di droghe. Sembra che abbia pugnalato le sue vittime a caso con il coltello. Secondo le informazioni, l’autobus era diretto a una festa cittadina a Siegen. A bordo dell’autobus al momento dell’aggressione, intorno alle 19.40, c’erano almeno 40 persone.

La polizia di Siegen-Wittgenstein ha lanciato un appello al pubblico “a non diffondere false notizie sui social network o altri canali, e in particolare a non fare alcun riferimento ad un attacco terroristico”. Secondo la Siegener Zeitung sull’autobus c’erano anche bambini e giovani.

