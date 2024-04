Presentato il libro di Mario Caligiuri e Alberto Pagani. Sul palco anche il presidente del Copasir Guerini e il vicepresidente di LaPresse Luciano Carta

Social media, guerre ibride, sicurezza e fake news al centro della presentazione del libro ‘Disinformare: ecco l’arma‘ di Mario Caligiuri e Alberto Pagani. L’evento nella sede del Centro studi americani a Roma ha visto sul palco assieme agli autori il presidente del Copasir ed ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il vicepresidente di LaPresse ed ex presidente dell’Aise Luciano Carta e il vicedirettore generale del Dis Alessandra Guidi. “Probabilmente non stiamo sottovalutando il tema della disinformazione come questo convegno dimostra. C’è grande attenzione verso questo tema”, ha detto il vicepresidente di Lapresse. “Certo è che sono incontrovertibili le dimensioni di questo fenomeno. Come gli interventi di questa sera hanno dimostrato, contrastare la disinformazione non è facile. È sempre una rincorsa e arriviamo sempre un momento dopo”. Secondo il capo del Copasir Guerini: “Siamo senza dubbio in una fase di grande complessità e dobbiamo trovare la bussola. Abbiamo delle piste, abbiamo degli orizzonti ma certamente la bussola non l’abbiamo ancora trovata. E sta anche a chi studia questi fenomeni il compito di darci strumenti per trovare un orizzonte“.

