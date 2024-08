L'Ungheria contro Borell: "Proposte folli su Ucraina e Medioriente"

“A Bruxelles lungo e cordiale colloquio con Ursula von der Leyen alla quale ho ribadito il mio sostegno al lavoro della prossima Commissione Ue. Ci siamo soffermati sui temi politici ed economici, sulla situazione in Medioriente, Ucraina e Venezuela”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in un post su X che lo ritrae assieme alla leader europea.

In #Brussels long and good talk with @vonderleyen to whom I reiterated my support for the work of the next @EU_Commission. We discussed political and economic issues, such as the situation in the Middle East, Ukraine and Venezuela. https://t.co/ExBpD5W9nv

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 29, 2024