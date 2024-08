Nel vertice dei leader di maggioranza in programma per il 30 agosto si parlerà di manovra finanziaria

Nel vertice dei leader di maggioranza in programma per il 30 agosto “il problema centrale non sarà certamente il tema della cittadinanza, io porrò il tema ma non sarà il tema centrale“, che sarà invece la manovra finanziaria. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando ai microfoni di Rtl 102.5. “Il tema della cittadinanza è un tema che va affrontato ma non è una priorità di questi giorni“, ha chiarito Tajani riferendosi al dibattito sullo ius scholae.

“Io credo che dobbiamo affrontare il tema della cittadinanza”, ha argomentato Tajani, “anche perché lo ius sanguinis, cioè quello che permette di prendere la cittadinanza italiana se hai un antenato italiano, sta portando ad avere il passaporto italiano” molte persone del Sudamerica “solo per interesse loro” e “così si ingolfano anche le attività amministrative dei Comuni”. “Bisogna fare un discorso sulla cittadinanza” per darla a “chi vuole essere italiano” ma, ha sottolineato ancora una volta il vice premier, “non è la priorità”.

Tajani: “Non c’è nessuna possibilità che il governo cada”

“Non c’è alcuna ipotesi di problemi per il governo posti da Forza Italia, noi siamo leali con gli elettori e siamo leali con gli alleati”, ha affermato Tajani, sottolineando però che “nessuno può darci ordini e noi non possiamo darli agli altri”.

“L’autonomia differenziata era nel programma di governo, noi lealmente l’abbiamo votata, però deve essere un’autonomia che garantisca tutti i cittadini italiani, a nord e a sud”, ha detto ancora parlando alla trasmissione ‘Non Stop News’ su Rtl 102.5.

Tajani: “Mai al governo con M5S né Pd”

“Non ci sarà mai un governo composto da Forza Italia e Movimento 5 stelle e mai un governo composto da Forza Italia e Partito Democratico” le parole del vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Noi siamo una forza di centro-destra e per rafforzare il centro-destra vogliamo occupare lo spazio che c’è fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein”, ha detto Tajani.

I temi della manovra: cuneo fiscale, donne, giovani

Testa ora alla manovra, “per dare risposte ai cittadini”, e per Forza Italia, elenca Tajani, le priorità saranno “continuare a tagliare il cuneo fiscale, aiutare le donne madri lavoratrici e pensare a dare una prospettiva ai giovani”. La legge di Bilancio è il più pesante dei dossier che attendono il governo e la premier al rientro. E il vertice del 30 agosto servirà a mettere dei punti fermi.

Entro il 20 settembre va presentato il piano strutturale di bilancio, che definirà gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni, quindi la Nadef, che va presentata alle Camere entro il 27 settembre. Sul tavolo dell’incontro tra i leader ci sarà poi la questione del rinnovo dei vertici Rai e l’indicazione del commissario italiano da proporre a Ursula von der Leyen, ruolo a cui sarebbe destinato Raffaele Fitto, sul quale non sembrano esserci riserve da parte degli alleati.

