Il primo ministro israeliano: "Lavoriamo instancabilmente per riportare tutti a casa"

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con “l’IDF e lo Shin Bet per una nuova operazione di successo”. L’esercito israeliano ha infatti liberato un cittadino arabo di Israele che era tra le decine di persone rapite nell’attacco di Hamas del 7 ottobre.

L’Idf ha dichiarato oggi che Qaid Farhan Alkadi, 52 anni, è stato salvato “in una complessa operazione nel sud della Striscia di Gaza”. “Lavoriamo instancabilmente per liberare tutti i nostri ostaggi. Lo facciamo soprattutto in due modi: attraverso i negoziati e attraverso le operazioni di salvataggio. Entrambe le modalità richiedono la nostra presenza sul campo e una pressione militare incessante su Hamas. Continueremo ad agire in questo modo finché non riporteremo tutti a casa”, ha dichiarato il primo ministro israeliano.

