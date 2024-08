Si tratta del 52enne Qaid Farhan al-Qadi, rapito dai miliziani di Hamas il 7 ottobre

Un ostaggio israeliano è stato tratto in salvo vivo questa mattina dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Era in un tunnel nel sud della Striscia di Gaza. L’ostaggio liberato è Qaid Farhan al-Qadi, 52 anni, originario di una comunità beduina nei pressi della città israeliana di Rahat. Era stato rapito dai miliziani di Hamas il 7 ottobre nella comunità di Mivtahim, poco distante dalla fabbrica di imballaggi in cui lavorava, nel kibbutz Magen.

Al-Qadi è stato trovato vivo all’interno di un tunnel dai commando dell’unità d’élite Shayetet 13 della Marina. L’operazione è stata guidata dal Comando meridionale dell’Idf, dall’agenzia di sicurezza Shin Bet e dalla 162esima divisione dell’Idf. Sarebbe in buona salute.

Qaid Farhan ha due mogli ed è padre di 11 figli. Il canale israeliano Channel 12 ha mostrato i familiari di Alkadi correre attraverso l’ospedale dove è stato portato dopo aver ricevuto la notizia. Suo fratello, Hatem, ha detto ai giornalisti di averlo visto sbarcare da un elicottero e camminare verso l’ambulanza che lo ha portato in un ospedale vicino per controlli medici. I media israeliani hanno pubblicato una foto di Alkadi che appariva scarno ma sorridente con la sua famiglia. “Siamo così emozionati di abbracciarlo e vederlo e dirgli che siamo tutti qui con lui”, ha detto un suo parente, parlando a Channel 12, “spero che ogni ostaggio torni a casa affinché le famiglie possano provare questa felicità”.

Ostaggio salvato in ospedale, telefonata con Netanyahu

L’ostaggio liberato Qaid Farhan al-Qadi è stato ricoverato al centro medico Soroka di Beersheba per accertamenti. Suo fratello ha condiviso un selfie che mostra il 52enne sorridente e seduto su una sedia con un camice da ospedale. Appare significativamente più magro rispetto alle immagini che circolavano di lui dopo il suo rapimento da parte di Hamas il 7 ottobre. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lo ha chiamato per dirgli che “l’intera nazione di Israele è emozionata per il suo salvataggio”. Netanyahu ha aggiunto che “continuerà a fare tutto il possibile per riportare a casa tutti gli ostaggi”. Lo riporta il Times of Israel.

