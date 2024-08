Il 52enne è stato recuperato in un tunnel sotterraneo dopo 326 giorni di prigionia

L’esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra l’ostaggio 52enne Qaid Farhan Alkadi, salvato dopo 326 giorni di prigionia durante un’operazione in un tunnel sotterraneo a Gaza. Nelle mani di Hamas resterebbero, secondo Israele ancora 108 ostaggi, nonostante gli sforzi internazionali per mediare un cessate il fuoco e ottenere il loro rilascio.

Non sono state rese note le modalità dell’operazione e l’esercito non ha fatto sapere se qualcuno sia stato ucciso o ferito durante il recupero dell’ostaggio. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato telefonicamente con Alkadi poco dopo il suo arrivo in un ospedale della città meridionale di Beersheva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata