L'attrazione si è fermata a causa di un “errore di comunicazione del sensore”

La giostra di un parco a tema in Australia si è bloccata lasciando 13 persone a mezz’aria per oltre un’ora. E’ accaduto sul Vortex al Sea World sulla Gold Coast: l’attrazione si è fermata a causa di un “errore di comunicazione del sensore”, ha spiegato un funzionario del parco. Ai visitatori è stata data dell’acqua e sono stati forniti degli ombrelli per proteggersi dal sole. Dopo circa 90 minuti, il team di ingegneri ha abbassato manualmente la giostra e le 13 persone sono state aiutate a scendere in sicurezza.

