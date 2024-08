Le difese aeree sono entrate in funzione nella capitale Kiev e in altre città

Bombe russe colpiscono un albergo a Kramatorsk, nella parte orientale del Paese: 2 reporter feriti, morta la loro guardia del corpo britannica. L’agenzia di stampa Reuters: “È un membro del nostro team in Ucraina“. IN AGGIORNAMENTO

09:50 Blackout a Kiev dopo massiccio attacco russo

A Kiev si sono verificati blackout di energia elettrica e nella fornitura d’acqua in diverse zone a causa del massiccio attacco russo delle ultime ore che si è abbattuto, con droni e missili, su diverse zone dell’Ucraina fra cui la capitale. Lo ha riferito il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko. L’azienda energetica privata ucraina DTEK ha introdotto un blackout di emergenza, affermando in una dichiarazione online che “gli operatori energetici di tutto il Paese lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ripristinare la luce nelle case degli ucraini”.

09:40 Massiccio attacco russo con missili e droni, almeno 3 morti

È di almeno 3 morti in Ucraina il bilancio del massiccio attacco con droni e missili lanciato dalla Russia nelle ultime ore. Il bombardamento è iniziato intorno a mezzanotte ed è proseguito dopo l’alba, in quello che sembra essere il più grande attacco russo contro l’Ucraina da settimane e che pare avere avuto come obiettivo infrastrutture energetiche. Secondo quanto riferito dalle forze aeree ucraine, gruppi multipli di droni russi si sono mossi verso le regioni orientali, settentrionali, meridionali e centrali dell’Ucraina, seguiti da diversi missili da crociera e balistici. Esplosioni sono state udite nella capitale Kiev.

Le 3 vittime sono state registrate a Lutsk, nella regione di Dnipropetrovsk e nella regione di Zaporizhzhia. Il sindaco di Lutsk, Ihor Polishchuk, ha riferito che sono stati colpiti un edificio residenziale a più piani e un’infrastruttura non specificata e che una persona è rimasta uccisa. Un’altra persona è stata uccisa nella regione centrale di Dnipropetrovsk, dove l’attacco ha scatenato diversi incendi, secondo quanto riferito dal governatore regionale Serhii Lysak. Infine una persona è stata uccisa anche nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, parzialmente occupata, secondo quanto dichiarato dal capo della regione Ivan Fedorov.

08:30 Massiccio attacco missili da Russia su Kiev e altre città

Un massiccio attacco missilistico da parte della Russia è in corso in Ucraina e le difese aeree sono entrate in funzione nella capitale Kiev e in altre città, come Lutsk, Kharkiv, Zaporizhzhia e Odessa. A Kiev e nelle altre città sono state udite esplosioni. Lo riporta l’Ukrainska Pravda. “Allarme raid aereo in corso! La difesa aerea è in funzione nella capitale. Rimanete nei rifugi fino alla fine dell’incursione aerea!”, ha scritto su Telegram Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev.

