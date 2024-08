Sotto le macerie dell'albergo colpito da un missile a Kramatorsk è intrappolato un giornalista dell'agenzia Reuters

Le forze russe hanno colpito un hotel durante la notte nella città di Kramatorsk nella regione di Donetsk, nell’est dell’Ucraina, ferendo due persone e lasciandone una dispersa, intrappolata sotto le macerie. Lo ha riferito il governatore della regione Vadym Filashkin. Si tratterebbe di tre giornalisti, di cittadinanza ucraina, statunitense e britannica. L’agenzia di stampa Reuters ha reso noto che il disperso è il suo reporter incaricato di seguire la guerra in Ucraina, mentre i due feriti sono membri del suo team, composto da sei persone in totale. Alloggiavano nell’Hotel Sapphire di Kramatorsk, colpito da quello che viene definito “un apparente attacco missilistico”. “Uno dei nostri colleghi è disperso, mentre altri due sono stati portati in ospedale per le cure”, ha affermato l’agenzia, il resto del team è stato rintracciato. Oltre all’hotel, è stato distrutto anche un edificio a più piani nelle vicinanze, ha affermato Filashkin.

