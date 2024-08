Nel filmato, l'uomo giura fedeltà al leader dello Stato Islamico in arabo e si riferisce a lui con il titolo onorifico di 'Emiro'

Due giorni dopo l’attentato mortale a Solingen, l’Isis ha diffuso un video in cui si vede il presunto autore del reato, come riportato da Der Spiegel. Nel video di circa un minuto, si può vedere un uomo dall’aspetto giovane e incappucciato che tiene un lungo coltello nella telecamera. Nel video, l’uomo giura fedeltà al leader dell’Isis in arabo e si riferisce a lui con il titolo onorifico di ‘Emiro’.

L’Isis aveva già rivendicato la responsabilità dell’attacco di Solingen di venerdì notte, che ha provocato tre vittime. La prima lettera di rivendicazione non forniva alcuna prova di contatti esistenti tra l’autore dell’attentato e la milizia terroristica. Ora l’Isis ha annunciato attraverso i suoi canali di propaganda su Internet di aver ricevuto i video dell’autore dell’attacco con coltello a Solingen. Inizialmente non è stato possibile verificare quando è stato registrato il video e se l’uomo raffigurato fosse effettivamente l’autore del reato.

Nel video, l’uomo si fa chiamare Samarcanda A. – forse un soprannome – e dice di provenire da Deir al-Sor, nella Siria orientale, dove cellule di milizie terroristiche sono ancora attive e compiono attacchi. Il presunto autore dell’attacco a Solingen, un siriano di 26 anni di nome Issa al H., si è costituito sabato sera ed è ora in custodia. La procura federale lo accusa di essersi unito all’Isis.

