Nella cittadina tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite

Un uomo “fortemente sospettato” di essere l’autore dell’attacco a Solingen nel quale sono morte tre persone e altre otto sono rimaste ferite, è stato arrestato intorno alle 23 di sabato. Lo ha confermato il ministro degli interni del Nord Reno-Vestfalia, Herbert Reul. “Abbiamo seguito una pista calda per tutto il giorno”, ha detto Herbert Reul all’emittente Ard. “La persona che abbiamo cercato per tutto il giorno è stata arrestata poco fa”, ha aggiunto il ministro, spiegando che la polizia non solo ha “indizi”, ma ha raccolto anche “prove”. Secondo Der Spiegel, il sospettato è il siriano Issa al H. di 26 anni che si sarebbe consegnato nella serata di sabato ad una pattuglia della polizia. I suoi vestiti erano sporchi e imbrattati di sangue, hanno detto fonti della sicurezza. Secondo Bild, avrebbe detto agli agenti “Sono quello che state cercando”. Il sospettato, secondo Der Spiegel, è nato nella città siriana di Deir al-Sor. È arrivato in Germania alla fine di dicembre 2022 e ha chiesto asilo a Bielefeld. Un anno dopo ha ricevuto la cosiddetta protezione sussidiaria, che spesso ricevono i rifugiati provenienti da paesi devastati dalla guerra civile. È un musulmano sunnita. Secondo le informazioni, l’uomo non era noto alle autorità di sicurezza come estremista islamico. In serata i servizi di emergenza hanno portato via da un rifugio per profughi a Solingen un uomo che doveva essere interrogato come testimone. La polizia era sul posto in gran numero perché sospettava che anche il principale sospettato si trovasse negli alloggi per richiedenti asilo. Qualche tempo dopo, il sospetto aggressore si è consegnato alla pattuglia della polizia. L’Isis in precedenza aveva rivendicato la responsabilità dell’attacco, affermando che l’aggressore aveva preso di mira i cristiani ed è un “soldato dello Stato islamico” che ha compiuto gli attacchi venerdì sera “per vendicare i musulmani in Palestina e ovunque”.

