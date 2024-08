Il primo ministro israeliano lo ha detto in una riunione del gabinetto di guerra

L’attacco preventivo di Israele contro Hezbollah in Libano di questa mattina non è “la fine della storia”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una riunione del gabinetto di guerra a Tel Aviv. Lo Stato ebraico ha messo in atto un attacco “preventivo” contro le milizie libanesi nel mattino di oggi, domenica, e in risposta Hezbollah ha lanciato 320 razzi nel territorio israeliano.

