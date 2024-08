Il leader di Hezbollah in un discorso trasmesso dalla tv Al Mayadeen

“Ciò che è accaduto è stata un’aggressione e non un’azione preventiva“. Così il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, in un discorso trasmesso dalla tv libanese Al Mayadeen, in riferimento all’attacco di oggi di Israele.

