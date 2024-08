Il candidato indipendente noto anti-vax si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca e ha appoggiato il tycoon

Robert F. Kennedy Jr. sul palco insieme a Donald Trump in Arizona dopo aver annunciato il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca da candidato indipendente e il suo appoggio all’esponente repubblicano. Il nipote di John Fitzgerald Kennedy, noto per le sue posizioni antivacciniste durante la pandemia da Covid-19, è stato accolto dagli applausi dei sostenitori trumpiani e ha dichiarato che Trump, se verrà eletto, “renderà l’America di nuovo sana”. In suo onore, Trump ha annunciato che in caso di elezione creerà una commissione indipendente con il compito di stabilire la verità sull’assassinio di JFK.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata