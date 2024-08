Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo su Telegram

L’Ucraina “sarà distrutta, come Sodoma e Gomorra, e i demoni cadranno inevitabilmente. La punizione sarà terrena, crudele, dolorosa e avverrà presto”. Lo ha scritto su Telegram Dmitry Medvedev. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ha definito “vile” la decisione del parlamento di Kiev di bandire in Ucraina la Chiesa ortodossa legata al Patriarcato di Mosca. “Il puzzolente e marcio regime ucraino ha deciso di superare l’ateismo del periodo sovietico – ha aggiunto – l’Urss sebbene fosse un paese ateo, non ha proibito le religioni e le fedi individuali”. IN AGGIORNAMENTO

09:39 Ambasciatore Mosca in Usa: “Punizione per Kursk sarà severa”

Il presidente russo Vladimir Putin “ha deciso di rispondere” all’attacco delle forze armate ucraine nella regione di Kursk e “sono fermamente convinto che tutti saranno severamente puniti per quello che è successo“. Lo ha affermato in un’intervista alla tv russa riportata dalla Tass l’ambasciatore russo negli Usa, Anatoli Antonov.

09:32 Mosca: “Tentato attacco Kiev a centrale Kursk è terrorismo nucleare”

“Il tentativo del regime di Kiev di attaccare la centrale nucleare di Kursk con un drone kamikaze è un atto di terrorismo nucleare e richiede una risposta immediata da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica”. Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

08:15 Primo ministro indiano Modi è arrivato a Kiev

Il primo ministro indiano Narendra Modi è arrivato a Kiev. Lo riportano i media ucraini pubblicando un video dove si vede il corteo di auto attraversare le strade della capitale. Prima di recarsi in Ucraina il primo ministro indiano è stato in Polonia dove ha incontrato i vertici politici di Varsavia. La visita di Modi in Ucraina giunge è avvenuto un mese e mezzo dopo che Zelensky aveva criticato il viaggio di Modi a Mosca a luglio in un giorno in cui i missili russi avevano colpito l’Ucraina, uccidendo decine di persone. Zelensky aveva descritto quella missione come “un’enorme delusione e un colpo devastante agli sforzi di pace” rimproverando Modi per aver abbracciato Putin durante il loro incontro. L’India ha evitato di condannare l’invasione russa e ha invece esortato Russia e Ucraina a risolvere il conflitto attraverso il dialogo e la diplomazia.

