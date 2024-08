Zelensky visita truppe in regione Sumy al confine con Kursk. Tajani: "L'Italia non ha mai dichiarato guerra alla Russia"

Le forze russe hanno impedito un’incursione di “sabotatori” ucraini nella regione russa di Bryansk, al confine con l’Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che “la nostra operazione nella regione di Kursk continua: vengono prese ulteriori misure e manteniamo il controllo sulle aree designate”. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev ha ribadito che Mosca non terrà colloqui con l’Ucraina finché il nemico non sarà completamente sconfitto.

Mosca, conquistato villaggio di Mezhevoye nel Donetsk

Il ministero russo della Difesa riferisce che l’esercito russo ha preso il controllo di un altro villaggio del Donetsk, quello di Mezhevoye. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Ieri lo stesso dicastero aveva riferito che le truppe russe avevano conquistato il villaggio di Zhelannye, sempre nel Donetsk.

Zelensky: “Altro villaggio nel Kursk sotto nostro controllo”

Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky, ha riferito al presidente Volodymyr Zelensky che i militari di Kiev hanno preso il controllo di un altro insediamento nella regione di Kursk, nella Federazione Russa. Lo riporta Ukrainska Pravda citando lo stesso Zelensky su facebook.

Zelensky visita truppe in regione Sumy al confine con Kursk

Volodymyr Zelensky ha visitato le zone di confine con la Russia della regione ucraina di Sumy e ha incontrato il comandante delle forze armate Oleksandr Syrsky. Lo ha reso noto lo stesso presidente ucraino su Telegram. Zelensky ha detto di essere stato informato “sulle misure adottate per rafforzare la difesa nelle direzioni Toretsk e Pokrovsky“. Quanto alla situazione nella regione di Sumy dopo l’inizio dell’operazione Kursk “si registra una diminuzione dei bombardamenti e delle vittime civili”.

Tajani: “Da mesi chiediamo a Russia avvio percorso diplomatico”

“Da mesi chiediamo alla Russia di interrompere la guerra in Ucraina, di avviare una percorso politico e diplomatico. Vorremmo vedere i due Paesi abbandonare le armi e tornare al negoziato”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al sito ‘Il Sussidiario’. “Dev’essere una trattativa che serva a sancire la fine della guerra e la libertà dell’Ucraina, non la resa di questo Paese a chi lo ha invaso. Ma ripeto, l’Italia vuole che il canale politico e diplomatico sia quello da percorrere per arrivare alla fine del conflitto in Ucraina”, ha aggiunto. Quanto a possibilità novità future Tajani ha parlato del suo viaggio in Svizzera. “Forte della sua tradizione di mediazione la Svizzera ha provato a mandare avanti dei colloqui diplomatici in cui presto speriamo si possa associare la Russia. Noi sosteniamo con forza questa impostazione, innanzitutto all’interno dell’Unione Europea e poi in ogni organismo multilaterale che possa contribuire al negoziato”, ha argomentato.

Mosca: “Nella notte distrutti 28 droni Kiev su sei regioni”

Nella notte le forze armate di Mosca hanno distrutto 28 droni lanciati dall’esercito ucraino sul territorio russo. Lo ha reso noto il ministro della Difesa. Gli attacchi hanno riguardato sei regioni. In particolare – viene spiegato – 13 droni sono stati abbattuti sulla regione di Volgograd.

Mosca: “Fermato tentativo Kiev di incursione in regione Bryansk”

Le forze russe hanno impedito un’incursione Ucraina nella regione russa di Bryansk. Lo ha riferito sul Telegram il governatore della regione Alexander Bogomaz.”Nel distretto di Klimovsky, nella regione di Bryansk, è stato fermato il tentativo, da parte di un gruppo ucraino, di penetrazione nel territorio russo”, ha spiegato. “Durante la battaglia”, ha detto, è stato “impedito un tentativo di sfondamento”. Il governatore ha aggiunto che la situazione sul luogo dello scontro si è ormai stabilizzata ed è sotto controllo.

