Endorsement dell'ex presidente alla Convention dem di Chicago

Mercoledì 21 agosto l’ex presidente Bill Clinton è tornato in un posto che conosce bene, il palco della Democratic National Convention, per denunciare Donald Trump come egoista e lodare Kamala Harris, concentrata sulle esigenze degli americani. “Kamala Harris è l’unica candidata in questa corsa che ha la visione, l’esperienza, il temperamento, la volontà e, sì, la gioia innata per portare a termine qualcosa”, ha dichiarato Clinton. “Voglio dirlo dal profondo del mio cuore. Non ho idea di quante altre di queste potrò venire. Ho iniziato nel ’76 e sono stato in ogni cosa da allora. No, nel ’72. Signore, sto invecchiando. Ma ecco cosa voglio che voi sappiate. Se votate per questo team, se riuscite a farlo eleggere e a fargli portare la sua ventata di aria fresca, ne sarete orgogliosi per il resto della vostra vita. I vostri figli ne saranno orgogliosi. I vostri nipoti ne saranno orgogliosi. Credete a un uomo che una volta ha avuto l’onore di essere chiamato in questa convention, l’uomo venuto da Hope, abbiamo bisogno di Kamala Harris, la presidente della gioia, per guidarci”, ha aggiunto l’ex presidente Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata