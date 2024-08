Migliaia di persone sfollate a causa delle alluvioni

Le inondazioni hanno bloccato centinaia di migliaia di persone nel nord-est dell’India e nella vicina regione orientale del Bangladesh, causando almeno 15 morti. Almeno 11 persone sono state uccise e migliaia sfollate dalle case a causa delle inondazioni e degli smottamenti che da mercoledì hanno devastato lo stato nordorientale indiano di Tripura, al confine con il Bangladesh. Altre quattro persone sono rimaste uccise in Bangladesh. Il Dipartimento meteorologico indiano ha emesso un’allerta “rossa” in Tripura, costringendo le autorità ad annunciare la chiusura delle scuole per due giorni dopo che le forti piogge hanno inondato diverse regioni, tra cui la capitale dello Stato, Agartala. Le autorità hanno aperto più di 300 campi di soccorso in Tripura, dove si stima che migliaia di persone siano sfollate.

