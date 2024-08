La polizia usa gli idranti per disperdere la folla

Le forze di sicurezza hanno fatto uso di idranti fuori dalla Camera dei Rappresentanti a Giacarta, in Indonesia, contro i manifestanti che chiedevano ai legislatori di abbandonare il loro piano per una controversa revisione della legge elettorale. Migliaia di dimostranti si sono radunati fuori dalla Camera, alcuni hanno sfondato parte della recinzione mentre altri esponevano striscioni accusando il presidente Joko ‘Jokowi’ Widodo di aver distrutto la democrazia. Proteste si sono svolte anche in altre città del Paese.

