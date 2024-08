La cerimonia nella futura capitale di Nusantara ancora in costruzione

Sabato l’Indonesia ha celebrato i 79 anni di indipendenza con una cerimonia nella futura capitale incompiuta di Nusantara, progettata per alleggerire la pressione su Giacarta ma la cui costruzione è in ritardo rispetto al programma. Centinaia di funzionari e invitati che indossavano gli abiti tradizionali delle tribù indonesiane si sono riuniti su una distesa d’erba in mezzo alla costruzione di edifici governativi in corso, sotto gli occhi delle gru edili nel centro della città di Nusantara. Il Presidente indonesiano Joko Widodo e i ministri del Gabinetto hanno partecipato alla cerimonia del Giorno dell’Indipendenza presso il nuovo Palazzo presidenziale, costruito a forma della mitica aquila Garuda. Per la cerimonia sono stati dispiegati più di 5.000 agenti della polizia e dell’esercito indonesiani e 76 portabandiera onorari hanno marciato dietro la bandiera nazionale bianco-rossa.

