Applausi, poi lo slogan "Yes we can!" intonato dal pubblico

Standing ovation del pubblico della Convention dei democratici americani a Chicago per Barack Obama, invitato sul palco dalla moglie Michelle. Il lungo abbraccio della ex coppia presidenziale è stato salutato dagli applausi, a cui ha fatto seguito lo slogan “Yes we can!”, intonato dal pubblico, non appena l’ex presidente ha iniziato il suo discorso.

