L'ex presidente alla convention dei democratici a Chicago

“Ora il testimone è stato passato“, ma “sarà una corsa serrata in un Paese diviso“. Lo ha detto l’ex presidente Usa Barack Obama, parlando alla Convention democratica di Chicago. Obama non ha mancato anche di prendere in giro il suo successore, Donald Trump. Ha una “folle ossessione per le dimensioni delle folle“, ha detto Obama, facendo poi un gesto con le mani a suggerire altro, accolto dalle risa del pubblico.

