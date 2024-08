Maria Branyas è scomparsa in una casa di cura nella città catalana di Olot

È morta all’età di 117 anni Maria Branyas, una donna spagnola di origine americana considerata la persona più anziana del mondo. Ne ha dato notizia la famiglia della donna, nata a San Francisco il 4 marzo 1907 e scomparsa in una casa di cura nella città catalana di Olot. “Maria Branyas ci ha lasciato. Se n’è andata come voleva: nel sonno, in pace e senza dolore”, ha scritto la famiglia sull’account X di Branyas. Il Gerontology Research Group, che convalida i dati delle persone che si pensa abbiano 110 anni o più, ha elencato Branyas come la persona più anziana conosciuta al mondo dopo la morte della suora francese Lucile Randon, scomparsa lo scorso anno a 118 anni e 340 giorni. Ora la persona più anziana elencata dal Gerontology Research Group è diventata la giapponese Tomiko Itooka, che ha 116 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata