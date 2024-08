L'obiettivo è testare la capacità di difesa della costa orientale

L’esercito di Taiwan ha lanciato missili terra-aria in esercitazioni a fuoco vivo condotte in risposta alle crescenti pressioni militari della Cina. Le esercitazioni si sono svolte presso la base militare di Jiupeng, in un’area remota nel sud di Taiwan. Tra i missili lanciati c’erano i missili anti-balistici Sky Bow III di produzione nazionale e i missili Patriot PAC II e Standard terra-aria di produzione statunitense. Il portavoce del ministero della Difesa taiwanese Sun Li-fang ha dichiarato che tutti i missili lanciati hanno colpito i loro obiettivi.

