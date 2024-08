È pensata per evitare il sovraffollamento dei luoghi più iconici

Il Comune di Barcellona lancia un’app per conoscere in ogni momento e in tempo reale la folla nei luoghi turistici di Barcellona. Si tratta di ​​un’app pensata per evitare il sovraffollamento dei luoghi più iconici. Durante il periodo di prova, si potranno vedere sia la Sagrada Familia sia il famoso mercato della Boqueria.

