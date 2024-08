Incontro con il presidente israeliano Herzog

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita in Israele per spingere per una tregua a Gaza, ha detto lunedì che i negoziati in corso sono “forse l’ultima” possibilità di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra.”Questo è un momento decisivo, probabilmente la migliore, forse l’ultima, opportunità per riportare a casa gli ostaggi, per ottenere un cessate il fuoco e per mettere tutti sulla strada migliore per una pace e una sicurezza durature”, ha detto Blinken, stando a quantro riporta la stampa locale, mentre incontrava il Presidente israeliano Isaac Herzog nel suo nono viaggio nella regione da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas in ottobre.

