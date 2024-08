L'epicentro si trovava a circa 102 chilometri a est di Petropavlovsk-Kamchatsky. Non ci sono danni o feriti

C’è stato un potente terremoto di magnitudo 7.0 nel Pacifico, al largo della costa orientale della Russia, vicino a un’importante base navale. Non sono stati segnalati danni o feriti. Il sisma si è verificato a 29 chilometri sotto la superficie e il suo epicentro si trovava a circa 102 chilometri a est di Petropavlovsk-Kamchatsky, secondo quanto dichiarato dal Servizio geologico degli Stati Uniti. Si tratta di una città portuale di oltre 181mila abitanti, circondata da vulcani. Il Centro di allerta tsunami americano a Honolulu aveva inizialmente avvertito della possibilità di onde pericolose per le coste ma poi ha fatto rientrare l’allarme. NO ARCHIVE, NO RESALE

